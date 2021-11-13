Горняк22: Жителям Алтайского края напомнили о системе QR-кодов с 15 ноября

QR-код Фото: clubvodoley.ru

QR-код можно представить в электронном или бумажном варианте, уточняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

С 15 ноября во многих соцобъектах Алтайского края начнет действовать система пропуска только по QR-кодам, напомнили в правительстве региона.

С 15 ноября действует вход по QR-кодам:

в театры, кинотеатры, концертные залы;

в учреждения клубного типа;

в цирки;

в бассейны;

в фитнес-клубы, на спортивные объекты;

в учреждения досуга;

на объекты общественного питания;

в гостиницы, пансионаты;

в дома и базы отдыха;

в санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия;

в торговые центры.

Чтобы пройти на территорию этих объектов, необходимо предъявить действующий QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Куда можно пройти без QR-кода

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, а также объекты розничной торговли, реализующие продтовары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости.

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