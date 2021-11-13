Горняк22: В Бийске Новый год может пройти без фейерверков и массовых гуляний

Новый год Фото: pixabay.com

Ранее по распоряжению Роспотребнадзора в школах продлили запрет на массовые новогодние представления для младшеклассников. Каждый класс отметит праздник отдельно – в своем кабинете

В Бийске могут сохранить запрет на массовые новогодние гулянья. При этом в городе установят иллюминацию, елки и снежные фигуры, сообщает «Бийский рабочий».

По словам городской мэрии, местный оперштаб еще не обсуждал проведение праздника, но все введенные в регионе ограничения будут актуальны и для Бийска. Оргкомитет по подготовке к празднику, возможно, проведут на следующей неделе.

Предположительно, власти Бийска поддержат решения барнаульской администрации. Как и в прошлом году, в городе могут не провести праздничного открытия елок. Под вопросом остается построение горок.

Этой зимой они могут не появиться из-за опасения массовых сборищ и письма региональной инспекции, в котором установили стандарт к материалам и ежедневному техосмотру горок.

В Барнауле в этом году горок и фейерверка не будет. Возможно, этого следует ожидать и жителям Бийска. Прошлой зимой новогодний салют также отменили, чтобы не допустить массового скопления людей.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульские власти ввели QR-коды для желающих взять напрокат коньки и лыжи. Катки и лыжные базы отнесли к спортивным объектам, посещение которых разрешат только для вакцинированных и недавно переболевших. При этом посетителей со своим спортивным инвентарем такие нововведения не коснутся.

ТОЛК