ГОРНЯК22 13.11.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле на трех перекрестках установили новые светофоры

Горняк22
14 часов Ago

Светофор Фото: pixabay.com

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при проезде участков, где установили светофорные объекты, и соблюдать требования сигналов светофоров и дорожных знаков

В Барнауле установили и подключили несколько новых светофоров. Объекты начали работу с 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула.

Новые светофоры появились на трех участках:

  • проспект Комсомольский – улица Интернациональная;
  • улица Георгия Исакова – улица Островского;
  • улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.

ТОЛК

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