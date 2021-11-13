Горняк22: Силовики снова посетили администрацию Калманского района

Силовики. Полиция Фото: pixabay.com

По некоторым данным, силовиков мог заинтересовать глава района Сергей Бунет. Около трех недель назад они уже навещали чиновников

11 ноября в здании администрации Калманского района побывали сотрудники правоохранительных органов, а именно по раскрытию экономических и коррупционных преступлений (УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю). Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в администрации подтвердили факт визита силовиков, отметив, что те «серьезно беседовали» с отдельными сотрудниками. Однако пояснить, что стало причиной их прихода, здесь не смогли.

Инсайдеры утверждают, что для беседы правоохранители увозили в Барнаул начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Калманского района Надежду Бардакову. Сама она этот факт также подтвердила, однако не раскрыла, что именно заинтересовало полицию.

Ранее суд в Алтайском крае обязал главу Калманского района вернуть в бюджет премии, которые он, как оказалось, незаконно назначал сам себе. Сумма, которую глава успел получить и теперь обязан вернуть, не раскрывается.

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