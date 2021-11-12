Горняк22: В Барнауле в следующем году может пройти «Кубок Чемпионов» по гребле

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Константина Костенко Фото: Виталий Барабаш

Барнаульский гребной канал по уровню оснащения не уступает аналогичным сооружениям в европейской части страны и может принимать соревнования мирового уровня

В августе 2022 года в Барнауле хотят провести «Кубок Чемпионов» по гребле, куда могут приехать около 50 лучших спортсменов со всего мира. Об этом сообщает ИА «Алтапресс» со ссылкой на слова председателя краевой федерации этого вида спорта Юрия Шамкова, который он озвучил в рамках заседания «Мужского клуба».

Стоит отметить, что в 2018 году в городе уже проводили «Кубок Чемпионов». Тогда на состязания приехали 48 спортсменов из 19 стран. Среди них были олимпийские чемпионы, победители Чемпионатов мира и Европы.

Кроме того, Федерация подала заявку на проведение в 2024 году Чемпионата мира по гребле среди спортсменов-студентов, а в 2026 году — Чемпионата мира по гребному марафону. Это довольно специфический вид, когда спортсмены сначала гребут в лодках, а затем выходят из воды и бегут вместе с ними в руках.

В Барнауле с 20 по 23 мая прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.

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