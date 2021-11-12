Горняк22: 6,6 тысячи заболевших коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии
Бригада скорой помощи. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 65 440 жителей края. За прошедшие сутки выздоровевшими признали 393 пациента
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 510 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 11 ноября заболели 94 044 человека, в том числе 7 463 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
- 29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 28 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 600 жителей региона.
- 846 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 297 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Всего в крае развернуто 4 846 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 628 мест.
- На утро 11 ноября в Алтайском крае прививаются 872,6 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 130,
Бийск – 43,
Рубцовск – 31,
Заринск – 21,
Алейск – 15,
Локтевский и Табунский районы – по 12,
Новоалтайск и Алейский район – по 11,
Калманский, Михайловский и Смоленский районы – по 10,
Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский и Третьяковский районы – по 9,
Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский и Угловский районы – по 8,
Каменский, Петропавловский и Тогульский районы – по 7,
Кулундинский район – 6,
Ключевской, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Троицкий и Шипуновский районы – по 5,
ЗАТО Сибирский, Залесовский и Косихинский районы – по 4,
Камень-на-Оби, Павловский и Рубцовский районы – по 3,
Белокуриха, Крутихинский и Хабарский районы – по 2,
Бурлинский, Заринский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 1.