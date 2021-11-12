Горняк22: Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу и серебро на соревнованиях в Польше

Сергей Каменский Фото: Виталий Барабаш

На Кубке в Польше стрелок Сергей Каменский повторил свой олимпийский результат в Токио – увез с собой серебряную и бронзовую медали

Бийский стрелок Сергей Каменский стал серебряным и бронзовым призером на соревнованиях в Польше, сообщает «Алтайский спорт».

Спортсмен принял участие в ISSF President’s Cup в польском Вроцлаве. Бийчанин дошел до финала в индивидуальных состязаниях и выступил с матче за бронзу в паре с норвежкой Жанетт Хегг Дуэстад.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений спортсмен занял второе место. В смешанных парах в стандарте он завоевал бронзовую медаль.

Ранее алтайский стрелок Сергей Каменский получил орден и новый BMW. В Москве ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ключи от машин призерам и победителям Олимпиады раздал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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