Горняк22: В Павловске сгорело огромное кафе «Майя» в 800 «квадратов»

Пожар в кафе "Майя" в Павловске Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кирпичное одноэтажное здание размером 30 на 60 метров вспыхнуло поздно вечером, полностью потушить возгорание удалось лишь во втором часу ночи

Вечером 11 ноября загорелось кафе «Майя» в переулке Пожогина посёлка Павловск. Пожарные тушили возгорание на площади около 800 «квадратов» в течение полутора часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, когда спасатели приехали на место, уже открытым огнем полыхала крыша кафе. Сначала на месте ЧП работали четыре пожарных расчета, но затем потребовалось подкрепление, на место прибыли дополнительные силы, в том числе из Барнаула. В итоге на тушении пожара работали 76 человек и 22 единицы техники.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

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