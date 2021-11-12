Горняк22: В Барнауле водитель маршрутки насмерть сбил 14-летнюю девочку на «зебре»

ДТП на Шумакова Фото: "В Курсе 22"

По словам очевидцев, прибывшие медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось, и тогда сотрудники скорой помощи накрыли тело погибшей

Около 19 часов 11 ноября в Барнауле маршрутный автобус насмерть сбил 14-летнюю девочку. Смертельное ДТП произошло на улице Шумакова, в районе дома № 53, сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

По данным полиции, подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда, поворачивая направо, её сбил маршрутный автобус №65 (Hyundai County), за рулем которого находился 48-летний водитель.

Подросток погибла на месте. Полиция в настоящее время проводит проверку по факту произошедшего.

Между тем, местные жители в соцсетях называют место, где погиб ребенок, перекрестком смерти. По их словам, здесь проходит школьный маршрут и регулярно происходят ДТП. Горожане требуют установить на этом опасном перекрестке светофоры и освещение.

Ранее барнаульца, сбившего насмерть 8-летнюю девочку, отправили в колонию-поселение.

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