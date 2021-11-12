Горняк22: В Бийске вычислили подростка, поддерживающего экстремистов

Фото: МУ МВД России "Бийское"

В городе прошла акция по усилению мер безопасности. В частности, с персоналом учебных заведений, службой безопасности школ провели дополнительный инструктаж

В Бийске проводят рейды, чтобы выявить несовершеннолетних, склонных к экстремизму, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

Акцию «Неформал» будут проводить в городе в течение нескольких дней. В ней примут участие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые, а также представители системы профилактики и педагоги.

Кроме того, в городе провели тематические классные часы и круглые столы. Школьникам и студентам рассказали, что такое экстремизм и какое наказание ждет тех, кто этим занимается.

Так, в наукограде нашли одного подростка, который придерживался соответствующих взглядов. Сейчас его поставили на учет. Также за ним будут следить сотрудники МВД.

Ранее сообщалось, что в алтайских школах и детсадах усилили безопасность после трагедии в Казани. В частности, в учреждениях провели дополнительный инструктаж, проверили, как организован контроль на входе, знают ли дети и педагоги о том, как действовать в случае ЧП.

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