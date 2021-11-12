Горняк22: Путину доложили о тяжелой ситуации с кислородом в алтайских госпиталях

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае остается актуальной проблема нехватки медицинского кислорода. Однако федеральные власти обещают ее решить

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала Алтайский край в числе регионов, где наблюдается наиболее сложная ситуация с наличием медицинского кислорода, сообщается на сайте Кремля. Об этом Голикова доложила президенту Владимиру Путину на совещании.

Подобная ситуация наблюдается также в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и городе Севастополе

«Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях», – заявила вице-премьер.

По словам Голиковой, регионам выделили из резервного фонда 5,7 млрд рублей для покупки кислородных концентраторов и еще полмиллиарда рублей – на оснащение предприятий, которые производят кислород.

Алтайский край в числе остальных регионов получил господдержку. В среднем каждому из субъектов выделили 32,5 млн рублей. Этих средств должно хватить на приобретение концентраторов, доставку и проведение пусконаладочных работ.

Путин, в свою очередь, сообщил, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил ему, что промышленность готова справиться с обеспечением регионов кислородом. Голикова, в свою очередь, ответила, что, несмотря на круглосуточную работу всех ведомств, авральные ситуации имеют место быть.

Ранее сообщалось, что госпитали региона в сутки потребляют 52 тонны кислорода, при этом единственный местный производитель поставляет в медицинские учреждения всего три тонны – остальной объем завозят из других регионов (Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей). Недавно появился еще один поставщик из Красноярского края. До конца года «Алтайстройдеталь» намерена увеличить объемы производства до 18 тонн.

ТОЛК