Горняк22: В Алтайском крае почти в два раза выросла естественная убыль населения

Турист. Чемодан Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает падать рождаемость, а смертность, наоборот, повышаться. В этом году в регионе родилось на 750 меньше детей, чем годом ранее за этот же срок

В Алтайском крае за 2021 год почти в два раза выросла естественная убыль населения. Всего регион с января потерял уже 16 231 человека. Об этом говорят данные Алтайкрайстата. Годом ранее этот показатель был меньше – 9 317. Таким образом, естественная убыль населения составила в этом году 175,9% по отношению к прошлому.

Кроме того, в 2021-м снизилась рождаемость – в крае родилось меньше на 751 ребенка. Так, в прошлом году в регионе на свет появились 14 958 детей, а в 2021-м – 14 207.

Примечательно, что в пандемийный год смертность была ниже, чем в этом: 24 275 против 30 438. Таким образом, показатель смертности вырос на 27%.

Число браков и разводов в Алтайском крае в этом году немного выросло. Так, в 2020 году было зарегистрировано 8 943 новых союза, в этом – 10 393. Что касается распавшихся браков, то в прошлом году было 7 245 разводов, в этом чуть больше – 7 751.

Ранее сообщалось, что 6,6 тысячи заболевших коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 29 смертей среди больных.

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