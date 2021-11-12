Горняк22: Хабарский район «топят с колес» из-за острого дефицита угля

Батарея. Отопление Фото: телеканал "Толк"

Это уже далеко не первый район Алтайского края, который испытывает трудности с отоплением. Аналогичная ситуация сложилась, например, в Каменском районе

В Хабарском районе в последнее время обострились проблемы с отоплением. Так, жители села Новоиотинки пожаловались, что что в одной из котельных села работает лишь один котел из трех, сообщает «Банкфакс».

По словам местных жителей, в этом году на объекте должен был появиться новый котел, однако, как утверждают селяне, вместо него почему-то установили старый, и сейчас якобы работает только он один. Еще два, как полагают местные жители, находятся в простое.

Ранее, 8 ноября, в райцентре произошел порыв на теплотрассе на улице Ленина, 54. Без отопления в итоге остались школа, детский сад, четыре многоквартирных дома и два административных здания. Аварию устранили, но прокуратура все же начала проверку.

Кроме того, газета «Вестник целины» сообщала, что в ночь с 26 на 27 октября в квартирах жителей Хабаров заметно похолодало. По словам сельчан, в это время котельная была закрыта на замок. В районной администрации отметили, что запасов угля в районе хватает, однако как раз в этот период сорвался подвоз топлива из-за поломки транспорта.

Начальник отдела по ЖКХ администрации Хабарского района Николай Рябушенко пояснил, что в 2018 году местные, краевые власти и компания «Хабарское МО КХ» заключили соглашение, по которому объекты теплоснабжения в районе передавались обществу в концессию. Но к 2021 году предприятие, по словам Рябушенко, скопило долги и не закупило уголь, так как поставщики отказались с ним работать.

Власти тогда забили тревогу, но коммунальщики заверили, что теплом район обеспечат. Позже они предложили поднять в два раза цены за Гкал и принять положение о компенсации части новых затрат населению. Однако в районе эту идею не поддержали.

В итоге представили компании подписали договор о расторжении концессии, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве. В администрации в свою очередь уже создали МКП «Коммунальщик», который получил статус единой теплоснабжающей организации в Хабарском, Новоильинском и Коротоякском сельсоветах.

Однако пока предприятие не может участвовать в торгах на закупку угля, так как еще не полностью укомплектовано кадрами.

«С колес топимся. Кто ж запас угля сформирует? Наш резервный был, который администрация готовила – грубо говоря, мы его практически стопили», – сказал собвеседник.

Что касается котельной в Новоильинке, то новое оборудование туда не установили, так как договор концессии расторгли. Сейчас, по словам Рябушенко, там исправном состоянии два котла, один работает, другой – в резерве.

В начале ноября на ТЭЦ Ярового из-за зашлакованности остановили котел №9, а «летний» котел №7 не смог поддерживать нормативную температуру в домах горожан. Тогда в город экстренно прибыли представители краевого правительства и сотрудники МЧС. Работу ТЭЦ восстановили лишь вечером 7 ноября. Однако, как оказалось, ненадолго – котел вновь вышел из строя.

9 ноября его починили и запустили. По словам властей, в дома горожан пришло тепло.

ТОЛК