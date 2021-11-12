Горняк22: На алтайском курорте бездомная рецидивистка забила ножом и задушила мужчину

Удушье Фото: pixabay.com

Женщина не имела постоянного места жительства, постоянно переезжала в разные населенные пункты Алтайского края, где жила у знакомых или на улице

51-летнюю женщину обвиняют в убийстве 48-летнего знакомого. Тело жителя Ярового нашли спустя две недели после произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2019 году женщина освободилась из колонии, где отбывала длительный срок за убийство. Не имея дома, она скиталась где придется, а в июне 2021 года приехала в Яровое, где встретила своего знакомого. Мужчина пригласил ее к себе в гости, где они устроили застолье со спиртным.

Однако между хозяином и гостьей произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им 18 ударов потерпевшему. Также она обмотала его шею веревкой и задушила. После этого скрылась с места происшествия.

Тело убитого лишь спустя две недели нашли сотрудники полиции, к которым обратились соседи с жалобой на неприятный запах из квартиры мужчины.

Обвиняемая вину признала, скоро суд рассмотрит дело об убийстве.

ТОЛК