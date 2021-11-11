Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com

По приказу минобрнауки, российские вузы могут проводить сессии в дистанционном формате. Для этого учебным заведениям нужно обеспечить студентов методической поддержкой

В России университеты могут вводить QR-коды для посещения студентами корпусов учебных заведений, сообщает ТАСС.

«Вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса», – подчеркнули в пресс-службе минобрнауки.

В ведомстве также отметили, что с 8 ноября вузы и научные организации могут проводить обучение студентов в дистанционном формате или в виде самостоятельной работы.

Ранее стало известно, что в барнаульских школах за каждым классом закрепили отдельные кабинеты. Кроме того, для учеников составили график питания в столовой, разработали расписание звонков и маршруты для каждого класса. В каждой школе также утвердили порядок санобработки и проветривания помещений.

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