Горняк22: На Алтае судят отца троих погибших при пожаре детей

Пожар Фото: пресс-служба МЧС по Республике Алтай

Мужчина знал о неисправной проводке, но, будучи пьяным, бросил своих малолетних детей без присмотра. Когда дети были одни в доме, начался пожар

В Республике Алтай 31-летнего жителя села Анос Чемальского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности своим детям трех, четырех и шести лет, которые погибли при пожаре, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 14 июня пьяный обвиняемый оставил детей дома одних. При этом он знал, что в доме работали электронагревательные приборы, а электропроводка в помещении была неисправна. Мать детей в это время находилась на работе.

Когда мужчина отсутствовал, в доме начался пожар – воспламенились горючие материалы от аварийных режимов работы электрооборудования. Дети были слишком малы, чтобы потушить пожар или уйти из дома. Они погибли от острого отравления окисью углерода.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.

Ранее в Барнауле произошел пожар в строящемся доме на Горе. Пострадавших при пожаре нет. На месте работали пять единиц техники и 23 спасателя. В результате ЧП повреждены утеплитель и стеклопакеты на общей площади 60 кв. метров.

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