Горняк22: В алтайском селе без вести пропала женщина в черном пальто
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Известно, что женщина вышла из дома в неизвестном направлении, и до сих пор не дает о себе знать. Волонтеры просят всех неравнодушных оказать помощь в поиске
В селе Косиха Косихинского района пропала 58-летняя Светлана Белоусова, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 6 ноября.Фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые.
Одежда: черное пальто, черные сапоги, глаза голубые.
С собой: белая сумка
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей, позвонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске больше двух месяцев ищут пропавшего мужчину.