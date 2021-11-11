Горняк22: Милонов призвал «выгнать к чертям собачьим» трансгендера из алтайской партии

Виталий Милонов Фото: instagram.com/villemilonov

Юлия Алёшина возглавила региональное отделение «Гражданской инициативы». До этого она поменяла мужской пол на женский

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что лидером алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» стала женщина-трансгендер Юлия Алешина. По его мнению, таким людям нужно закрывать путь в политику. Об этом он заявил в интервью «Говорит Москва».

Парламентарий назвал эту ситуацию «попыткой протолкнуть в Россию ценности Запада». Он считает, что партии стоило бы ее «выгнать к собачьим чертям», либо распуститься. Милонов уверен, что ценности ЛГБТ не могут быть частью политической повестки, в том числе потому, что партия является публичной не только для взрослого населения.

«Если она не согласится, то нужно запретить эту партию, к тому же она давным-давно никому не нужна. Это, конечно, позор. Это попытка протащить западный стереотип. Я считаю, что в российской политике такие лица должны быть категорически запрещены», – подытожил политик.

При этом желанием сменить пол Милонов назвал «настоящим мракобесием». Политик отметил, что менять пол, в том числе по документам, равняется их подделке.

Ранее «МК на Алтае» сообщил, что Алешина в политике участвует с вузовских времен – начинала агитатором, расклейщиком листовок, сборщиком подписей. В 2012 году пыталась избираться в гордуму, в 2016-м работала юристом в одной из партий.

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