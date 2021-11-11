Горняк22: Воспитательница российского детского сада убила своего мужа

Нож Фото: pixabay.com

Подсудимая рассказала, что супруг начал угрожать ей и схватился за нож, а она хотела от него защититься. Мужчина умер на месте от полученных травм

В Челябинске 47-летнюю воспитательницу детского сада суд приговорил к шести годам лишения свободы за убийство своего мужа, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Суд установил, что 20 февраля обвиняемая и потерпевший вмести пили алкоголь у себя в квартире. В какой-то момент супруги начали ссориться. В ходе конфликта женщина ножом ударила мужа в грудную клетку и живот. От полученных травм он скончался на месте.

Подсудимая частично признала вину. По её словам, муж схватился на нож и начал угрожать ей убийством. Когда она забрала у него нож, он начал её душить. Женщина отметила, что защищалась и не хотела убивать мужчину.

Свой срок обвиняемая будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее в России поймали маньяка, который изнасиловал и убил 25 пенсионерок. Убийцу пожилых женщин следователи и оперативники искали более 10 лет. Сам обвиняемый за это время успел жениться, завести детей и устроиться работать слесарем. По словам мужчины, своих жертв он выбирал возле подъездов или магазинов случайным образом.

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