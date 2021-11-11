Горняк22: В Барнауле люди в скафандрах провели дезинфекцию железнодорожного вокзала

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжают борьбу с коронавирусом: общественные территории и социально важные объекты обрабатывают дезинфектором

В Барнауле сотрудники МЧС провели санитарную обработку помещений железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Такая мера связана со вспышкой коронавируса в регионе.

В частности, обработаны служебные помещения, лестничные марши, а также места общего пользования, поручни и мебель.

В ведомстве отметили, что здание вокзала ежедневно посещают тысячи человек, что может лишь усугубить эпидобстановку.

Для спецобработки вокзала использовали водный хлорсодержащий раствор, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Состав вещества при этом безопасен для взрослых и детей.

Сотрудники МЧС ранее проводили санитарную обработку объектов в городе Змеиногорске, когда там наблюдалась особо сложная эпидемическая ситуация.

Ранее сообщалось, что в российских самолетах и поездах могут ввести QR-коды. Сейчас власти изучают техническую возможность запуска QR-кодов на транспорте. Такое решение могут принять в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. По предварительным данным, первые QR-коды могут появиться в самолетах после январских праздников 2022 года.

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