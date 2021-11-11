Горняк22: Экс-инженера алтайского ДСУ и его подельника осудят за хищение 6 млн рублей

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Обвиняемые подельники не признали свою вину в преступлении. Следователи наложили арест на их имущество на сумму более 4,8 млн рублей

Следователи завершили дело в отношении бывшего инженера ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» и учредителя бийской компании, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году «Юго-Восточное ДСУ» заключил с бийской фирмой договоры на обслуживание автодорожных разборных мостов. При этом руководитель компании был его родственником. Вместе они решили похитить деньги, предназначенные для оплаты работ по содержанию конструкций: их окраске, обустройству навесов и прочее.

Однако на деле работы выполнялись лишь частично, либо с использованием других материалов, либо не выполнялись вообще. Инженер подписывал акты приема работ, за которые предприниматели получали деньги.

Таким образом, с марта 2017 по декабрь 2020 года мужчины мошенническим путем завладели суммой более 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Преступление выявили оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что экс-глава сельсовета в Тальменском районе пойдет под суд за мошенничество.

ТОЛК