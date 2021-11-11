ГОРНЯК22 11.11.2021
Общество

Горняк22: На Потоке вводят запрет на парковку из-за «забитых» дорог

Горняк22
7 часов Ago

Знак. Парковка. Стоянка Фото: pexels.com

Барнаульские автомобилисты нередко паркуют свои транспортные средства прямо на проезжей части. Это мешает движению на дороге

В Барнауле запретили остановку и стоянку на участке улицы Германа Титова от улицы Малахова до улицы 10-й Западной по нечетной стороне, сообщает пресс-центр горадминистрации. Запрет начнет действовать с 29 ноября.

Кроме того, срок запрета на остановку и стоянку транспорта перенесли на 29 ноября по проезду Северному Власихинскому (от проспекта Энергетиков до улицы Сергея Ускова) и по переулку Геблера (от улицы Песчаной до дома №87 на улице Песчаной). Ранее планировалось, что запрет заработает с 18 ноября.

Такие меры вводят для повышения пропускной способности городских улиц.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября 2021 года в Барнауле вводят запрет на остановку и стоянку транспорта на 17 участках улиц города.

ТОЛК

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