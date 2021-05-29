Горняк22: Алтайский студент помог бездомному восстановить паспорт

Студент Горно-Алтайского педуниверситета Дмитрий Алексеев помог мужчине без определенного места жительства восстановить паспорт.

Однажды вечером парень, прогуливаясь с друзьями, увидел незнакомого мужчину, у которого на ногах, вместо обуви, были пакеты. Молодой человек пришел к выводу, что история этого бездомного нетипична, и решил помочь. В тот день он отдал незнакомцу свои ботинки.

На следующий день студент снова увидел бродягу на том же месте. Мужчине было плохо, ему требовалась медицинская помощь. Дмитрий отвез бездомного в больницу, и оказалось, что у мужчины обморожены конечности. Из-за этого поднялась температура и началась лихорадка. Он был госпитализирован и сейчас находится в больнице.

Бездомного зовут Вячеслав. По его словам, паспорт он потерял, а прописан во Владикавказе. В Республику Алтай приехал автостопом и вынужден проживать на улице, так как ни денег ни знакомых в этих местах у него нет.

В середине апреля Дмитрий опубликовал на своей странице в интернете видеоролик, в котором просил неравнодушных граждан помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. На видео отреагировали в миграционном управлении МВД.

Стражи порядка провели проверки и помогли Вячеславу вернуть утраченный паспорт. Документ мужчина получил накануне, 27 мая. Дмитрий намерен довести дело до конца и помочь Вячеславу вернуться домой. Но пока парень не знает, как это сделать. По крайней мере, сейчас у человека есть паспорт, так что выполнить задачу будет уже проще, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Алтайская правда