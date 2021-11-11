Горняк22: Врач рассказал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19

COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам врача, коронавирус со временем может исчезнуть из жизни людей. Для этого необходимо, чтобы большинство населения вакцинировалось и не возникало новых мутаций вируса

В России заболеваемость коронавирусом начнет снижаться через две-три недели, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает ТАСС.

«В течение недели пик заболеваемости должен превратиться в плато. Там, где ввели ограничительные меры, люди будут болеть и умирать реже. Дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму «дельта». Через две-три недели начнется снижение заболеваемости», – рассказал врач.

По его словам, дальнейшие прогнозы можно будет делать, только зная, какой процент населения уже имеет иммунитет к штамму «дельта».

Специалист также отметил, что текущая эпидемическая ситуация вызвана тем, что сейчас коронавирусом заболели люди, которые давно переболели, а теперь оказались уязвимы для штамма «дельта».

Ранее ученые рассказали, что привитые в два раза чаще переносят COVID бессимптомно. По словам специалистов, первая доза препарата увеличивает шанс на бессимптомную форму COVID-19 на 60%, а вторая – на 94%. Кроме того, вакцинированные на 70% реже нуждаются в стационаре.

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