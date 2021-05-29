Горняк22: Более 100 жителей Алтайского края представлены к государственным и региональным наградам

Представления были рассмотрены на заседании региональной комиссии по наградам. Его провел заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь. В ближайшее время материалы о награждении будут представлены для рассмотрения губернатору Виктору Томенко.

За вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией рекомендованы к награждению орденом Пирогова главный врач барнаульской городской больницы № 4 имени Н.П. Гулла Анна Каркавина, к награждению медалью Луки Крымского – медицинские сестры краевых учреждений социального обслуживания Алёна Кравцова, Нина Попова и Юлия Попова. Еще две медсестры психоневрологических интернатов – Наталья Иванцова и Светлана Ковалева представлены к поощрению благодарностью Президента РФ.

За большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона к ордену «За заслуги перед Алтайским краем» II степени представлены гендиректор крестьянского хозяйства Усть-Пристанского района Николай Апасов и директор общества «Майское» Косихинского района Виктор Траутвейн. Номинантами на высшую награду региона («За заслуги перед Алтайским краем» II степени) стали врач-уролог горбольницы № 8 г. Барнаула Владимир Маслов и ветеран органов социальной защиты населения Юрий Самодуров.

Владимир Маслов проработал в этой больнице более 30 лет. Ежегодно он консультирует до трех тысяч больных, за всю трудовую деятельность провел более

15 тысяч операций. Юрий Самодуров стоял у истоков создания Краевого кризисного центра для мужчин. В 2000 году краевая система социальной защиты населения под его руководством признавалась лучшей в стране.

Впервые представлен к присвоению нового почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Алтайского края» (награда учреждена в 2021 году) начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Алтайскому краю Георгий Ивкин.

Работников скорой помощи из Рубцовска Дарью Вальтер, Николая Вострикова и Кристину Панову рекомендовали наградить медалью «За честь и мужество». В апреле этого года во время пожара в частном доме они проявили смелость и решительность при спасении людей. Благодаря им пострадавшие остались живы. Николай Востриков принимал непосредственное участие в спасении детей и их родителей. Разбив окно и выдернув металлическую решетку, он помог эвакуировать пострадавших.

Алтайская правда