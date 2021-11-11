Горняк22: В Бийске два «ниндзя» устроили поединок посреди города

Драка нинзя в Бийске Фото: скриншот видео из "Инцидент Бийск"

В комментариях к видео подписчики решили, что таким образом парни решили развеселить пользователей соцсетей. Видео драки быстро разлетелось по местным пабликам

В Бийске на перекрестке улиц Горно-Алтайская и 8 Марта подрались два молодых человека в костюмах ниндзя, сообщает «Инцидент Бийск».

Поединок засняла одна из камер видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как двое одетых как ниндзя парней вышли к перекрестку и начали драться.

Через некоторое время к бойцам подходит прохожий, который якобы пытается, размахивая сумкой, разогнать молодых людей. При этом видно, что, выходя из поля зрения камер, парни перестают играть свои роли и спокойно идут по тротуару.

Ранее на Алтае председатель сельсовета напала в здании администрации на главу села. Инцидент произошел в середине июня 2021 года в Чепошском сельском поселении. Женщина вину не признала, но суд признал ее виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей.

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