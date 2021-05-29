Горняк22: Лучшего сварщика выберут в Алтайском крае

29 мая в Барнауле состоится краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». В нем примут участие 14 специалистов.

Состязание пройдет на площадке предприятия «Сибэнергомаш-БКЗ». На почетное звание претендуют представители 11 предприятий Барнаула, Бийска, Рубцовска и Заринска. В региональном Минпромэнерго уточняют, что конкурсанты пройдут два этапа испытаний – теоретический (тестирование) и практический (сварное соединение трубы под углом 45 градусов). Работу оценят эксперты – ведущие специалисты промпредприятий и представители профессиональных образовательных учреждений Алтайского края.

Приз за первое место составляет 70 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч за третье – 50 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения пройдет 21 октября в барнаульском концертном зале «Сибирь».

Конкурсы «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник» проводят ежегодно. В 2021 году в Алтайском крае определят лучших ветеринарных фельдшеров, сварщиков, мастеров-сыроделов, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, специалистов службы занятости и системных администраторов.

Алтайская правда