ГОРНЯК22 11.11.2021
Общество

Горняк22: С 16 ноября в МФЦ россиянам начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

Горняк22
7 часов Ago

Вакцинация Фото: pixabay.com

В пресс-службе правительства отметили, что такая услуга актуальна для не зарегистрированных на портале госуслуг граждан, а также для тех, кто не может распечатать документ самостоятельно

С 16 ноября в российских МФЦ будут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», – отметил он.

Глава правительства также попросил минздрав утвердить порядок предоставления сертификатов. Обратиться за ними могут те, кто привился, переболел коронавирусом или имеет медотвод от вакцинации.

Ранее врач рассказал, когда в России снизится заболеваемость COVID-19. По его словам, коронавирус со временем может совсем исчезнуть из жизни людей. Для этого необходимо, чтобы большинство населения вакцинировалось и не возникало новых мутаций вируса.

ТОЛК

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