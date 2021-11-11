Горняк22: 511 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
COVID-19. Коронавирус Фото: pixabay.com
4 846 коек развернули в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободным из них на сегодняшний день остается 621 место
511 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 11 ноября в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 93 534 человек. Среди них 7 413 детей, сообщает краевой оперштаб.
- За сутки в регионе умерли 32 пациента, заразившихся коронавирусом, 30 погибли именно от COVID-19. Всего с начала пандемии скончался уже 6 571 заболевший.
- Количество тяжелобольных коронавирусом сейчас – 835, из них 302 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- 435 пациентов выздоровели за сутки, за все время – 65 047.
- В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находятся 3 827 пациентов с подтвержденным диагнозом.
- В данный момент прививается 860,6 тыс. человек, из них 748,9 тыс. человек привиты полностью.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 132,
Бийск – 46,
Рубцовск – 38,
Алейск – 20,
Камень-на-Оби – 19,
Заринск – 15,
Кулундинский и Шипуновский районы – по 11,
Новоалтайск, Славгород и Мамонтовский район – по 10,
Алейский, Благовещенский, Каменский, Локтевский, Третьяковский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 9,
Калманский, Ключевской, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский и Угловский районы – по 8,
Волчихинский, Змеиногорский и Рубцовский районы – по 7,
Первомайский район – 6,
Курьинский, Ребрихинский и Усть-Пристанский районы – по 5,
Краснощековский и Хабарский районы – по 4,
Алтайский, Заринский, Родинский и Табунский районы – по 3,
Белокуриха, Новичихинский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Тальменский и Тогульский район – по 2,
Бурлинский и Суетский районы – по 1.