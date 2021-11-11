Горняк22: Многодетную мать оштрафовали после «фотосессии» в Сибирской долине

Фото: Максим Ломакин

Жители поселка решили устроить «фотосессию», чтобы привлечь внимание к проблеме. Однако органы посчитали, что это несанкционированная акция

Полиция составила протокол об административном правонарушении на жительницу Сибирской долины Диану Заварзину и ее сына после их участия в акции с требованием решить проблему с водой. Об этом сообщает РГ.

Так, 4 ноября жители вышли на улицы с плакатами. Они хотели провести коллективную фотосессию. Однако на месте их уже ждали полицейские и якобы дали активистам три минуты на съемки. Люди растянули плакаты «Хотим чистой воды», «SOS», «Устали ждать», «Кто нам поможет?». Через три минуты после фотографирования они разошлись по домам.

Однако правоохранители все же составили протокол на мать троих детей Диану Заварзину и ее сына Максима Ломакина, который все фотографировал.

Женщину признали виновной по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Теперь мальчика должны поставить на учет в ПДН.

02 ноября, 8:03

«Фотосессия»: жители Сибирской долины отрицают организацию акции протеста

После «коллективной фотосессии», сделанной возле торгового центра в Сибирской долине, двум участникам грозит административный штраф

Суд учел положительные характеристики женщины и не стал выносить максимальное наказание.

Также протокол составили еще на одного жителя поселка по имени Виталий. Он рассказывал «Толку», что полицейские взяли у него показания на месте происшествия, а вечером приехали домой и попросили написать объяснительную по поводу участия в несанкционированном митинге.

Член АЮР Мария Спиридонова отметила, что власти вправе наказать людей за несанкционированное публичное мероприятие, так как из-за ковида они сейчас запрещены.

Ранее жители поселка Сибирская долина рассказали, что вынуждены пользоваться некачественной питьевой водой. По их словам, вода поступает настолько грязная, что годится только для полива. Однако оплачивают ресурс они по тарифам за питьевую воду. Накануне следком края сообщил о начатой проверке по данным сообщениям.

После этого власти сообщили, что в поселке намерены построить водонапорную башню и станцию водоочистки. Однако это произойдет лишь в 2023 году.

ТОЛК