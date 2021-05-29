Горняк22: Forbes определил богатейших наследников России

Forbes составил очередной рейтинг 50 наиболее состоятельных наследников российских миллиардеров. Их совокупное наследство достигает $300 млрд.

Издание отмечает, что на 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера. Состояние их всех, вместе взятых, составляет около $610 млрд. Если отцы поровну поделят эти деньги на всех детей, то каждый ребенок тоже будет миллиардером, имеющим, в среднем, $1,7 млрд.

В список вошли 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $3,1 млрд. В нем появились дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова, которым может достаться по $8,6 млрд, а также сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд). Самым богатым наследником ($24 млрд) вновь оказался единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф.

Рейтинг составляется по простой методике: состояние миллиардера делится на всех его признанных детей. Супружеские доли и угрозы оставить отпрысков без наследства в расчет не принимаются.

Алтайская правда