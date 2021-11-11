Горняк22: В Барнауле могут закрыть торговые центры, куда пускают без масок и QR-кодов

Рейд Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер. По их итогам некоторые торговые центры могут временно закрыть

В Барнауле продолжаются рейды по торговым центрам на соблюдение антиковидных ограничений. Так, в выходные участники уже составили 17 протоколов в отношении торговых центров, где «забыли» об эпидситуации в крае. Об этом шла речь на заседании городского штаба.

Так, начальник отдела надзора за гигиеной труда из алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова отметила, что торговые центры могут временно закрыть на срок от трех до 18 суток. Однако она уточнила, о каких именно ТЦ идет речь.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил продолжить рейдовые мероприятия по ТЦ и общественному транспорту. Кроме того, с 15 ноября начнутся проверки организаций, должно быть привито не менее 80% сотрудников.

Всего за период с 30 октября по 8 ноября полиция совместно с Роспотребнадзором и администрациями районов провела 62 рейда, проверила 713 торговых точек, где выявила 281 нарушение, 115 из них касались нарушения масочного режима.

По итогам проверки баров и кафе после 23.00 выявили 27 нарушений. Также проверено 330 единиц транспорта, выявлено 27 нарушений как со стороны перевозчиков, так и пассажиров.

Ранее алтайский Роспотребнадзор не исключил введение QR-кодов в транспорте, однако пока этот вопрос не обсуждается. В ведомстве пояснили, что все зависит от эпидобстановки.

ТОЛК