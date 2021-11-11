Горняк22: В Барнауле 19 классов не вышли на учебу после каникул из-за COVID-19

Школа. Охрана Фото: Толк

Несмотря на выросшие темпы вакцинации, Барнаул все еще не достиг нужного уровня иммунизации. В связи с этим власти требуют прививать больше людей

В Барнауле в обычном режиме работают 155 детских садов, в них 17 групп остаются закрытыми по ковиду, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на замглавы администрации города по социальной политике Александра Артемова, который выступил в ходе заседания городского штаба.

По его словам, все школы вышли на учебу после каникул, однако из-за ковида все еще не работают 19 классов. Вакцинацию от ковида в школах прошли 84% педагогов.

Сегодня в Барнауле прививается до 4 тыс. человек в день. Сейчас привито 64% населения от планового показателя, или более 303 тыс. человек. По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, иммунная защита сформируется лишь при вакцинации 80% населения, но пока регион находится в «красной зоне» и не достиг необходимых показателей.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, ежедневно скорая помощь обслуживает 1,3 тыс. вызовов.

«Это пиковые нагрузки. В краевой столице еще не достигнут показатель популяционного иммунитета. Не достигнув иммунной прослойки, мы закладываем новые вспышки инфекции. Вакцинацию необходимо ускорять, сегодня время работает против нас», – подчеркнул он.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил разъяснить жителям важность вакцинации и вводимых мер, а также потребовал продолжать проводить рейды и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в барнаульских школах за каждым классом закрепили отдельные кабинеты. Это необходимо, чтобы дети не пересекались и не разносили инфекцию.

ТОЛК