Горняк22: В семье яванских макак из барнаульского зоопарка появился малыш
Накануне в барнаульском зоопарке на одного питомца стало больше. В семье яванских макак произошло пополнение – Мася родила еще одного малыша.
В барнаульский зоопарк прилетел очередной аист – в семье яванских макак появился малыш. Как сообщает официальная страничка зоопарка в Instagram, в дружном семействе макак Маси и Кирюши пополнение. Теперь веселее будет и маленькой Лили, у которой появился товарищ для игр.
«Нашему счастью нет предела. Давно ли вы видели что-то милее этих видео ?! Нежность…», — пишет барнаульский зоопарк под роликом, на котором мама нежно заботится о своем новорожденном.
Комментаторы были очарованы этой семейной идиллией, назвав это «милотой макакинской» и «сплошным позитивчиком».