Горняк22: В семье яванских макак из барнаульского зоопарка появился малыш

Накануне в барнаульском зоопарке на одного питомца стало больше. В семье яванских макак произошло пополнение – Мася родила еще одного малыша.

В барнаульский зоопарк прилетел очередной аист – в семье яванских макак появился малыш. Как сообщает официальная страничка зоопарка в Instagram, в дружном семействе макак Маси и Кирюши пополнение. Теперь веселее будет и маленькой Лили, у которой появился товарищ для игр.

«Нашему счастью нет предела. Давно ли вы видели что-то милее этих видео ?! Нежность…», — пишет барнаульский зоопарк под роликом, на котором мама нежно заботится о своем новорожденном.

Комментаторы были очарованы этой семейной идиллией, назвав это «милотой макакинской» и «сплошным позитивчиком».

Алтайская правда