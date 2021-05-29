ГОРНЯК22 29.05.2021
Общество

Горняк22: В семье яванских макак из барнаульского зоопарка появился малыш

Горняк22
14 часов Ago

Накануне в барнаульском зоопарке на одного питомца стало больше. В семье яванских макак произошло пополнение – Мася родила еще одного малыша.

В барнаульский зоопарк прилетел очередной аист – в  семье яванских макак появился малыш. Как сообщает официальная страничка зоопарка  в  Instagram, в дружном семействе макак Маси и Кирюши пополнение. Теперь веселее будет и маленькой Лили, у которой появился товарищ для игр.

«Нашему счастью нет предела. Давно ли вы видели что-то милее этих видео ?! Нежность…», — пишет барнаульский зоопарк под роликом, на котором мама нежно заботится о своем новорожденном.

Комментаторы были очарованы этой семейной идиллией, назвав это «милотой макакинской»  и  «сплошным позитивчиком».

Алтайская правда

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