Горняк22: День холостяка и распродажа 11.11: как праздник одиночества стал днем шопинга

Распродажа. Sale. Покупки Фото: Pexels

В четверг на многих крупных торговых площадках будет большая распродажа. Некоторые ретейлеры предлагали покупателям заранее готовить корзины к распродаже 11.11

Что за распродажа 11.11

Распродажа 11.11 – это не то же самое, что и «Черная пятница». Это две разные глобальные распродажи в ноябре. Распродажа 11.11 называется Всемирным днем шопинга.

В Китае 11.11 за счет сочетания четырех единиц считается символом одиночества, рассказывает Retail.ru, поэтому там в этот день отмечали День холостяка.

В 2009 году 11 ноября китайская онлайн-площадка Alibaba Group впервые запустила акцию «Всемирный день шопинга». Это был фурор. Спустя три года акция стала международной.

Где будет распродажа 11.11

В распродаже 11.11 участвуют многие крупные площадки, в том числе Aliexpress и Ozon. Также скидки предоставят Huawei, Xiaomi, Honor, iHerb, «Эльдорадо», «Летуаль», МТС, «Связной», Redmond и другие.

Распродажа продлится с 11 до 13 ноября.

ТОЛК