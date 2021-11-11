Горняк22: 11 ноября в Алтайский край придет непогода с ветром, снегом и дождем

Непогода. Зима Фото: pixabay.com

После потепления в регион пришла непогода с ветром и осадками, а к выходным ожидается возвращение минусовой температуры воздуха

Днем 11 ноября в Алтайском крае сохранится теплая погода с температурой до +1…+6 градусов. Но в это же время местами в регионе возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, его порывы достигнут 18 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов. Также пройдет небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

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