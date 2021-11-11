Горняк22: Народные приметы. Что нельзя делать на Анастасию Овечницу, 11 ноября

Ссора Фото: pixabay.com

11 ноября православные молитвенно чтят святую Анастасию и святого Аврамия Ростовского. На Руси их простодушно прозвали Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

По народным приметам, еду 11 ноября нужно делить только с близкими. Приглашать к обеду или ужину незнакомцев не стоит – особенно если в семье есть маленький ребенок, пишет «Сова». Малышей не оставляли одних даже на несколько минут, боясь, что на них нападут нечистые силы, и тогда они станут пугливыми или болезненными.

11 ноября женщины старались не оставлять шею голой. Ее украшали – ожерельем, платком или бусами. В народе верили, что если украсить шею, то семейная жизнь засияет новыми красками.

Еще 11 ноября очень старались не ругаться с мужем или женой. Это могло стать концом доверия в семье.

По народным приметам, если 11 ноября сделать (или просто подготовить) мужу подарок, то в дом придет достаток.

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