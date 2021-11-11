ГОРНЯК22 11.11.2021
Общество

Горняк22: День экономиста – 2021: как красиво и элегантно поздравить с праздником

Горняк22
7 часов Ago

Экономика. Цифры Фото: Pexels

11 ноября в России отмечают официальный профессиональный праздник – День экономиста. Предлагаем подборку приятных поздравлений с Днем экономиста в прозе и стихах

Поздравления с Днем экономиста – 2021 в стихах

Желаю в День экономиста,
Чтоб точно все сошлись подсчеты,
Была зарплата крупной, чистой,
И позитив несла работа!
И коллектив пусть будет дружным,
Как будто бы семья родная,
И все, что тебе очень нужно,
Пусть щедро жизнь предоставляет!

Сегодня ваш день, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!

Экономика – наука
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем
Тех, кто знает этот шифр.
Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит
Вам карьерный резкий взлет!

Букет. Цветы. Осень1 Букет. Цветы. Осень Фото: Pixabay

Поздравления в День экономиста в прозе

Поздравляю с Днем экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всем и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе.

Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе – покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы, и пусть неудачи вас сторонятся!

Желаем всем экономистам долгих лет постоянных доходов, роста прибыли и успехов в работе! Поздравляем вас с праздником, и пусть начальство ценит, уважает и в денежном эквиваленте будет благодарно!

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22
7 часов Ago
Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com По приказу минобрнауки, российские вузы могут проводить сессии в дистанционном формате. Для этого учебным заведениям нужно обеспечить студентов методической...
Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22
7 часов Ago
Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com По приказу минобрнауки, российские вузы могут проводить сессии в дистанционном формате. Для этого учебным заведениям нужно обеспечить студентов методической...
Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22: Российский вузы могут ввести QR-коды для посещения очных занятий

Горняк22
7 часов Ago
Грамотность. Учеба. Знания Фото: pixabay.com По приказу минобрнауки, российские вузы могут проводить сессии в дистанционном формате. Для этого учебным заведениям нужно обеспечить студентов методической...

Читать по теме:

ВТОПЕ: