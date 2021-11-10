Горняк22: В Алтайском крае родители рассказали о попытках спрятать плесень в школе

Плесень в школе Фото: кадр из видео Telegram-канала "Алтайские крайности"

По словам родителей школьников, ремонт должны были закончить в августе, но работы затянулись. Теперь они беспокоятся, что школу сдадут с разросшейся плесенью внутри и дети начнут болеть

Родители учеников одной из школ Заринского района пожаловались на плесень в образовательном учреждении, сообщает Telegram-канал «Алтайские крайности».

Местные жители выложили в Сеть видео, на котором можно увидеть, как стены школы покрылись слоями зеленой и черной плесени. По словам сельчан, это произошло из-за рабочих, которые летом вскрыли крышу и осадки попадали внутрь.

«Нам говорят, что плесень обрабатывают раствором, но все это тщетно. Строители пытаются ее закрыть гипсокартоном. Поверх обработанного грибок продолжает расти, а они его быстренько закрывают гипсокартоном», – рассказали жители села.

В районной администрации отметили, что сейчас школьники временно учатся в других помещениях. По словам председателя комитета по образованию и делам молодежи Ирины Сироткиной, сказать о пригодности здания для обучения можно будет после завершения работ, сообщает «Банкфакс».

«У нас заключен контракт с организацией, которая ведет контроль. Она и будет принимать у строителей школу. Поэтому ждем исполнения контракта», – ответила она.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайская школа считает ситуацию с «замерзающими» детьми не критической. Родители учеников Топчихинской школы пожаловались, что дети мерзнут в учебных классах, однако руководство школы уверяет, что у них нормальный температурный режим. Семьи школьников намерены обратиться в органы власти, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

ТОЛК