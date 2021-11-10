Горняк22: В Бийске продают известный развлекательный комплекс X-Club
Ночной клуб Фото: pixabay.com
Комплекс X-Club и работавший до него клуб «Юпитер», по словам горожан, являлся одними из самых популярных мест наукограда для ночных развлечений
В Бийске продают развлекательный комплекс X-Club общей площадью в тысячу «квадратов». Собственники намерены выручить за него почти 30 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий».
Здание продают со всем оборудованием. При этом продавец уверяет, что у бизнеса хорошая доходность, обещая будущему покупателю хорошую прибыль.
Ранее сообщалось, что в Барнауле закрыли ночной бар «Огонь и лед» за очередные вечеринки. В нарушение антиковидного указа губернатора в заведении проводили развлекательные программы.