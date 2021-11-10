Горняк22: В горах Алтая нашли тело пропавшего ранее 27-летнего туриста

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Молодого мужчину искали несколько дней, однако надежды найти его живым не оправдались. Он был в походе один, и его гибель стала трагической

9 ноября в районе Аккемской тропы в Республике Алтай спасатели нашли тело пропавшего ранее 27-летнего жителя поселка Краснообск Новосибирской области Виктора Алтухова. Мужчина в одиночку путешествовал по Алтаю, но трагически погиб.

«Он сорвался с высоты около 150 метров на камни», – рассказали в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Его поиски продолжались четыре дня. Чтобы его найти, спасатели прошли по маршруту туриста, разделились на три группы и пешком обследовали квадрат за квадратом.

Напомним, турист из Новосибирска 1 ноября вышел в одиночный поход из поселка Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера он планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через «Каменную избу» до поселка Кучерла.

3 ноября он должен был выйти на связь, однако сеанс связи не состоялся. Поход должен был завершить 5 ноября, однако к месту назначения турист в этот день не вышел. В этот же день спасатели и родственники пропавшего приступили к поискам туриста.

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