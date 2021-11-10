Горняк22: В Новосибирской области после смерти уроженки Барнаула судят экс-полицейского

Суд. Арест Фото: pixabay.com

По словам следователей, если бы дежурный своевременно отреагировал на поступившее сообщение полицейские могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трех минут, что могло спасти женщине жизнь

В Бердске перед судом предстанет 30-летний экс-полицейский, отпустивший мужчину, который угрожал убить свою жену – уроженку Барнаула Марию Фомичеву. В итоге он расправился с женщиной, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 28 марта обвиняемый был на службе в качестве помощника оперативного дежурного. В ночь на 29 марта в отдел полиции доставили мужчину, который угрожал убить свою супругу. Вскоре его отпустили домой из-за отсутствия оснований для задержания.

Через несколько часов в полицию поступило сообщение, что в квартире, где проживал указанный мужчина, кричит и просит о помощи женщина. По версии следствия, полицейский не отреагировал на это сообщение и не предпринял никаких мер. В результате просившую о помощи женщину убил ее муж.

Сотрудника полиции обвиняют по статье 293 УК РФ (халатность). Свою вину он не признал. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, дисциплинарные взыскание получили начальник полиции, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный.

Напомним, что весной в одной из квартир Бердска нашли тело 29-летней женщины. Ее муж сам позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену. Женщина скончалась от ножевых ранений в спину и грудь. По предварительным данным, мужчина расправился с женой из-за ревности. По словам соседей, супруги часто разговаривали на повышенных тонах.

ТОЛК