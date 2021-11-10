Горняк22: В Барнауле произошел пожар в строящемся доме на Горе

Пожар на стройке Фото: ГУ МЧС про Алтайскому краю

Пострадавших при пожаре нет, спасатели уже ликвидировали горение. На месте работали пять единиц техники и 23 спасателя

Днем 9 ноября в Барнауле произошел пожар в строящемся многоквартирном доме на улице Парковой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«В течение нескольких минут открытое горение было ликвидировано», – рассказали в ведомстве.

По данным спасателей, в результате ЧП повреждены утеплитель и стеклопакеты на общей площади 60 кв. метров.

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