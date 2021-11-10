Горняк22: ФБР считает, что разыскиваемый хакер находится в Барнауле

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Генпрокурор США Меррик Харланд рассказал, что Полянин смог получить со своих жертв 13 млн долларов, из них 6,1 удалось у него конфисковать

Объявленный в розыск в США россиянин Евгений Полянин, которого подозревают в киберпреступлениях, может находиться в родном Барнауле, сообщают «Известия».

«Предположительно, Полянин является одним из партнеров программ-вымогателей Sodinokibi и REvil и находится в России, возможно, в Барнауле», – написано в его ориентировке.

Стало известно, что россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского обвиняют в использовании программ-вымогателей Sodinokibi и REvil для атак на предприятия и госучреждения в США. Деятельность хакеров также привела к заражению 175 тысяч компьютеров по всему миру.

«Эти лица входят в группу киберпреступников, которая была вовлечена в кибервымогательство и получила свыше 200 млн долларов в качестве выкупа в биткойнах и монеро», – заявили в обвинительном заключении.

8 октября в Польше задержали Ярослава Васинского. Он находится под стражей, сейчас рассматривается вопрос его экстрадиции в США.

Напомним, что 2 июля в Сети появилась информация о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой якобы могут быть причастны хакеры из России.

Ранее осужденную за шпионаж топ-менеджера отправили в колонию Алтайского края. Верховный суд России оставил в силе приговор Карине Цуркан, который вынес Мосгорсуд за шпионаж в пользу Молдавии. Она получила 15 лет лишения свободы. Сама топ-менеджер заявила, что факты ее причастности к преступлению якобы подтасовали спецслужбы.

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