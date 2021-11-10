Горняк22: Кинотеатр «Формула» в Барнауле без объяснения причин прекратил работу

Кинотеатр Фото: pixabay.com

Посетители с удивлением обнаружили, что кинотеатр перестал работать и попасть на киносеансы сейчас невозможно. Также неизвестно, временная ли это мера или зал закрыли насовсем

В Барнауле приостановлен показ сеансов в кинотеатре FORMULA, расположенном в торговом центре «Праздничный» на улице Балтийская, 16. Соответствующая информация опубликована на сайте кинотеатра. Также о том, что он в настоящее время закрыт, «Толку» сообщили читатели.

Администрация кинотеатра не объяснила причины закрытия FORMULA, но уточнила, что все ранее купленные через онлайн-сервис билеты зрители могут вернуть.

Отмечается, что кинотеатр не работает уже с 30 октября. По данным читателей «Толка», также закрыт филиал компании в Новоалтайске. При этом в группе кинотеатра «ВКонтакте» сообщается, что до 15 ноября там «вход свободный».

Информация о причинах приостановки деятельности кинозала выясняется, а также то, когда планируется возобновление его работы и планируется ли вообще.

ТОЛК