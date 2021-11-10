Горняк22: Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали после задержки рейса из Барнаула

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Барнаульская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере защиты прав пассажиров после задержки рейса Барнаул — Москва (Домодедово)

Авиакомпания «Сибирь» получила административный штраф в 20 тысяч рублей после задержки самолёта Барнаул – Москва, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Стало известно, что 14 июля в барнаульском аэропорту самолёт авиакомпании «Сибирь» задержался из-за неисправности в гидравлической системе. На время ожидания авиакомпания должна была разместить 171 пассажира в гостинице, но этого не сделали.

Прокурор внес руководителю авиакомпании представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения приняли меры, направленные на недопущение подобных нарушений.

Ранее летевший в Китай Boeing совершил аварийную посадку в Новосибирске. По предварительным данным, борт запросил посадку из-за возгорания двигателя. По другой информации, у воздушного судна сработал датчик неисправности двигателя. Boeing принадлежит бельгийской авиакомпании ASL Airlines Belgium.

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