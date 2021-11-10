Горняк22: За сотню миллионов: сколько потратили партии и кандидаты на выборы на Алтае

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Более четверти кандидатов в краевой парламент отчитались о нулях на своих избирательных счетах, самые солидные суммы были у единороссов

Самые крупные партийные избирательные фонды в 2021 году были у «Единой России» («ЕР») – на выборах и в Госдуму, и в краевое заксобрание (АКЗС). А самый внушительный фонд среди кандидатов в региональный парламент оказался у единоросса Артема Шамкова, который, впрочем, выборы проиграл коммунисту Антону Арцибашеву, у которого в фонде официально было 0 рублей. Финансовые отчеты опубликованы на сайтах Центральной и краевой избирательных комиссий.

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Избирательные фонды реготделений составили:

«ЕР» – 35 млн рублей,

«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) – 2,063 млн рублей,

КПРФ – 476 тыс. рублей,

ЛДПР – 0 рублей.

У эсеров все средства – из партийной кассы. У «ЕР» и у КПРФ половину денег пожертвовали юридические лица или граждане.

Львиная доля партийных касс ушла на изготовление и распространение агитации – собственной и в СМИ: у «ЕР» – более 30 млн рублей, у КПРФ – свыше 420 тысяч, у справедливороссов – 1,6 млн.

Партии тратили деньги и на технологов, оплату различных услуг по договорам – от 50 тысяч у КПРФ до более чем 4 млн у «ЕР».

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АКЗС: собрали пожертвования

На региональных выборах с финансированием и числом участников все гораздо интереснее.

Напомним, что изначально в краевых выборах планировали участвовать восемь политических объединений. Но из-за брака в собранных подписях в гонке остались только шесть политических объединений: на тот момент парламентская четверка, а также «Яблоко» и «Коммунисты России».

Но финансовые отчеты обязаны предоставить все. Рейтинг партий по размеру избирательных фондов оказался следующим.

«ЕР» – 99 млн рублей,

ЛДПР – 5,125 млн рублей,

СРЗП – 4,125 млн рублей,

«Коммунисты России» – 1,856 млн рублей,

«Яблоко» – 872 тыс. рублей,

КПРФ – 668 тыс. рублей,

«Новые люди» – 30 тыс. рублей,

«Партия пенсионеров» – 10 тыс. рублей.

Примечательно, что размер фонда у «Яблока» оказался выше, чем у КПРФ. Накануне выборов лидер алтайского «Яблока» Александр Гончаренко обращался к жителям края с просьбой оказать финансовую помощь для работы штаба и изготовления агитации. Между тем, средства партии на счете реготделения составили свыше 600 тысяч рублей, пожертвования – 151 тысячу.

Пожертвования как источник пополнения счета указаны также:

у «ЕР» (42,4 млн от юрлица),

у КПРФ – 252 тыс. от гражданина,

у «Коммунистов России» – 1,6 млн от юрлица, то есть львиная доля бюджета.

Самый большой объем средств партии потратили на агитацию: от 590 тысяч у КПРФ до почти 50 млн рублей – у «ЕР». Партия власти и СРЗП вложили в пропаганду половину своих бюджетов, ЛДПР, комросы и «Яблоко» – почти все деньги со счетов.

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«Новые люди» и «Партия пенсионеров» потратили свои фонды не полностью, лишь по несколько тысяч на сбор подписей в поддержку. Примечательно, что во время кампании все, кому приходится собирать их, неофициально заявляют о дороговизне этого процесса. Но согласно отчетам, это стоит от 7 до 18,8 тысяч рублей. Здесь, вероятнее всего, не учитываются затраты, которые, предположительно, несут партии или кандидаты на оплату труда сборщиков.

От миллионов до нуля

Финансовые отчеты предоставили 187 кандидатов в депутаты АКЗС, в том числе те, кто только заявлял о желании избираться, но не дошел до конца гонки (например, кандидаты от тех же «Новых людей»).

Топ-10 кандидатов с самыми крупными избирательными фондами выглядит так:

Артем Шамков – 4 млн рублей, Денис Голобородько – 3 млн рублей, Сергей Серов – 1,495 млн рублей, Иван Нифонтов – 871 тыс. рублей, Александр Лисицын – 838,6 тыс. рублей, Вадим Смагин – 700 тыс. рублей, Алексей Найден – 649,9 тыс. рублей, Вадим Глушков – 623,4 тыс. рублей, Андрей Абрамов – 577,5 тыс. рублей, Анатолий Вытоптов – 550 тыс. рублей.

(Все, кроме Глушкова – представители «ЕР», Глушков – кандидат от ЛДПР по бийскому округу).

От 500 тысяч рублей и больше хранилось на избирательных счетах 14 кандидатов.

При этом важно, что не все потратили всю сумму со счета. Скажем, Сергей Серов вернул почти 1 млн рублей обратно. Вадим Смагин также израсходовал не весь указанный объем, согласно отчету. Это касается и других кандидатов.

Самая большая сумма на счете среди коммунистов была у Александра Попова, баллотировавшегося по бийскому округу – 221,6 тыс. А из тех, кто даже не дошел до конца гонки, наиболее солидный счет оказался у Вадима Астаховского – 368 тысяч. Но его не зарегистрировали.

50 человек показали нули на своих избирательных счетах. Это должно означать, что никакой работы они не вели, так как любые затраты кандидата могут идти только с такого счета.

Скажем, ноль значится в отчете одиозного политика Андрея Крылова, баннеры которого могли видеть жители Барнаула. Однако он шел от «Яблока», и теоретически их размещение могла оплачивать партия.

Отсутствие денег на счету значится и у коммуниста Антона Арцибашева. Однако он избирался еще и в Госдуму, причем от КПРФ. А это могли быть уже другие счета.

Примечательно, что среди отчетов нет данных спикера АКЗС, лидера алтайских единороссов Александра Романенко. Точнее ссылка с его ФИО есть на сайте избиркома, но ведет она на данные другого Александра Романенко, имеющего другое отчество – кандидата от эсеров.

Деньги – не залог успеха

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Анализ отчетов в очередной раз подтвердил тренд на снижение роли состоятельности кандидата. Из 15 округов, победу на которых одержали представители КПРФ, только на одном фонд кандидата-коммуниста оказался выше, чем у единоросса.

Округ №2

Сергей Кожемякин (КПРФ) – 23 тыс.

Наталья Цепенко («ЕР») – 136,3 тыс.

Округ № 5

Петр Тютюнников (КПРФ) – 121 тыс.

Алексей Найден («ЕР») – 649,9 тыс.

Округ №7

Наталья Зимина (КПРФ) – 23 тыс.

Игорь Левин («ЕР») – 175,1 тыс.

Округ №11

Павел Митрофанов (КПРФ) – 15,5 тыс.

Анатолий Волженин («ЕР») – 257 тыс.

Округ №15

Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 24,3 тыс.

Николай Якушев («ЕР») – 270 тыс.

Округ №16

Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 23 тыс.

Андрей Хмурович («ЕР») – 30 тыс.

Округ №22

Владимир Громов (КПРФ) – 15,1 тыс.

Дмитрий Аганов («ЕР») – 200 тыс.

Округ №24

Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 40,5 тыс.

Анатолий Суворов («ЕР») – 500 тыс.

Округ №25

Игорь Галкин (КПРФ) – 50 тыс.

Александр Лисицын («ЕР») – 838,9 тыс.

Округ №26

Антон Арцибашев (КПРФ) – 0

Артем Шамков – 4 млн («ЕР»)

Округ №27

Елена Хрусталева (КПРФ) – 163 тыс.

Вячеслав Перерядов («ЕР») – 500 тыс.

Округ №28

Юрий Кропотин (КПРФ) – 43 тыс.

Альберт Лунев («ЕР») – 103 тыс.

Округ №32

Надежда Дрюпина (КПРФ) – 23,1 тыс.

Валерий Никеев («ЕР») – 150 тыс.

Округ №33

Вероника Лапина (КПРФ) – 78,5 тыс.

Ирина Кох («ЕР») – 26,6 тыс.

Округ №34

Людмила Клюшникова (КПРФ) – 28 тыс.

Владимир Дубровский («ЕР») – 341,9 тыс.

Есть достаточно распространенное мнение, что суммы на официальных счетах не отражают реальный объем затрат кандидатов на проведение выборов. Тем не менее, именно отчеты позволяют оценивать, сколько официально потратили те, кто боролся за депутатские кресла.

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