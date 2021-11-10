Горняк22: Алтайский экс-министр Костенко возглавил департамент минпросвещения

Максим Костенко. Фото: Анна Меньшикова

Бывший министр образования края получил новое место на основании служебной записки замминистра просвещения Анастасии Зыряновой

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко с 9 ноября назначен на должность врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования минпросвещения России. Об этом сообщает ИА «Алтапресс». Ранее он был заместителем директора соответствующего ведомства.

«В связи со служебной необходимостью возложить на Костенко Максима Александровича, заместителя директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования, временно исполнение обязанностей директора того же департамента с 9 ноября 2021 года», – говорится в приказе за подписью Александра Бугаева, который исполняет обязанности министра.

Напомним, бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко переехал из Алтайского края в Москву и возглавил вновь созданное подразделение Министерства просвещения РФ – Институт цифровой дидактики. Примечательно, что он ушел с региональной должности накануне нового учебного года.

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