Горняк22: Около половины жителей Алтайского края хотели бы больше выходных

Выходной Фото: pixabay.com

По результатам опроса в Алтайском крае почти половина респондентов хотели бы иметь больше свободного времени вне работы, чтобы проводить его с семьей и друзьями

44% жителей Алтайского края заявили, что выходных дней должно быть больше. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

«44% сибиряков уверены, что выходных дней должно быть больше. Только 36% респондентов рассказали, что у них достаточно времени для отдыха. Остальные ответить затруднились», – отметили аналитики.

56% жителей региона ответили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки выходные проводят дома. В среднем среди россиян этот показатель ниже – 49%.

По словам граждан, чаще всего в свободное от работы время они общаются с семьей (54%), гуляют 47% и встречаются с друзьями 42%. 15% опрошенных в выходные дни занимаются ремонтом и только 5% используют это время, чтобы работать на второй работе. В основном так отвечали люди их сферы IT, маркетологи и юристы.

Ранее стало известно, что более трети барнаульцев сменили работу во время пандемии COVID-19. По словам экспертов, пандемия коронавируса стала для многих временем перемен. Более половины респондентов на новом месте работы стали получать больше и менять профессию не планируют.

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