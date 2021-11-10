Горняк22: Ученые рассказали, что привитые в два раза чаще переносят COVID бессимптомно

Вакцинация Фото: канал "Толк"

По словам специалистов, вакцинированные люди примерно вдвое чаще, чем невакцинированные, переносят коронавирус бессимптомно

Вакцинация в два раза повышает шансы перенести коронавирус бессимптомно. Об этом рассказали британские ученые в журнале Lancet Infectious Diseases.

«Первая доза вакцины увеличивает шанс на бессимптомную форму COVID-19 на 60%, а вторая – на 94%. Кроме этого, вакцинированные на 70% реже нуждаются в стационарном лечении», – рассказала руководитель исследования Клэр Стивс.

Глава минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что число проходящих вакцинацию россиян выросло в пять раз. Министр также напомнил переболевшим коронавирусом о диспансеризации, отметив большое количество осложнений, связанных с болезнью сердца.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае каждый пятый заболевший коронавирусом попадает в госпиталь. Примерно 80% заболевших остаются на амбулаторном лечении дома. В регионе сейчас развернуто 4 846 коек, на утро 8 ноября коечный фонд был занят на 88%. Госпитализацию пациентов осуществляют строго с рекомендациями федерального минздрава.

ТОЛК